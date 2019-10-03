نيامي 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي بمعالي الأمينة العامة لوزارة الخارجية والاندماج الأفريقي والتعاون والنيجريين بالخارج أمينة جيبو في مكتبها بالعاصمة النيجرية نيامي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والنيجر وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.// انتهى //20:18ت م0255