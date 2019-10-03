الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسوقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشركة بيت التأمين على هامش ملتقى بيبان حائل أمس ، اتفاقية تعاون مشترك لتوفير منتجات تأمينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "تأميني" وفقا للأنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني.ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للخدمات المشتركة المهندس عبدالملك الشويعر ورئيس مجلس إدارة شركة (بيت التأمين) محمد المهيدب.واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود لتسهيل وصول واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة مزايا أو أي منصة أخرى تحددها "منشآت" من عروض منتجات التأمين الصحي المقدمة على منصة تأميني، وربط منصة تأميني مع شركات التأمين المرخصة بشكل فعال، على أن تكون عملية الشراء إلكترونية من بدايتها وحتى نهايتها، إضافة إلى توفير عروض التأمين الصحي من الشركات المسجلة في منصة تأميني بجميع الفئات التي يرغب بها صاحب المنشأة لفريق إدارة المنشأة والعاملين بها دون استثناء لأي فئة بما يناسب حاجة المنشأة وحجمها.ويأتي توقيع الاتفاقية امتداداً لسلسة الاتفاقيات التي أبرمتها "منشآت" بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في مناطق المملكة ومساعدتها في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها من خلال توفير مزايا كالتأمين الصحي وصولا إلى رفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.تجدر الإشارة إلى أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية .// انتهى //21:21ت م0269