الطائف 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسرعى معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني اليوم حفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ، بحضور كبار السن من أهالي المحافظة وذلك بمتنزّه الردف.وشاهد معاليه المعارض المصاحبة للاحتفاء باليوم العالمي واستمع إلى شرح مفصل عن ما تتضمنه هذه المعارض.بعدها كرم محافظ الطائف ، كبار السّن الذين يحظون برعاية دار الرعاية الاجتماعية، كما كرم الجهات المشاركة والداعمة لهذه المناسبة.من جانبه عبر معالي محافظ الطائف عن اعتزازه بحضور هذه المناسبة الغالية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة وخاصة هذه الفئة التي نسعد بالمشاركة معهم وتقديم كل الدعم الممكن لاحتياجتهم.من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله أحمد آل طاوي أن اليوم العالمي للمسنين مناسبة مهمة يحرص فرع الوزارة على الاحتفال بها بهدف رفع مستوى الوعي بحقوق المسنين وتسليط الضوء على هذه الفئة وعلى ماتقدمة الوزارة من خدمات ورعاية واهتمام في ظل الدعم الكبير وغير المحدود من قبل القيادة الرشيدة.// انتهى //21:26ت م0270