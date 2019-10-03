الجزائر 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأدانت الجزائر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت خلال الأيام الماضية القوات المسلحة المالية، معربة عن تضامنها مع حكومة مالي وشعبها .وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له اليوم أن الجزائر على يقين أن هذا التكالب الإرهابي لن يثبط من عزيمة الماليين كافة في مواجهة هذه الآفة ومجابهته إلى غاية استئصاله من جذوره.// انتهى //21:26ت م0271