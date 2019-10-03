الخرطوم 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسكشف وزير المالية السوداني دكتور إبراهيم أحمد البدوي عن اجتماع لأصدقاء السودان سينعقد بواشنطن بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في أكتوبر الجاري.وأعلن البدوي في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السودانية اليوم عن جهود عربية وغربية لمساعدة السودان، مبينًا أن أصدقاء السودان هم مجموعة دول عربية وغربية تستهدف توفير دعم للسودان قبل رفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب.وبحسب البدوي فإن المجموعة ستبحث ترتيبات إنشاء صندوق ثقة متعدد المانحين لصالح السودان.// انتهى //21:30ت م0273