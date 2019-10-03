الأمم المتحدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه الشديد إزاء تجدد حدّة الانتهاكات العنيفة التي يواجهها الأطفال في أفغانستان.وأصدرت الأمم المتحدة اليوم تقريرًا جديدًا حول تأثير النزاع على الأطفال في أفغانستان.ونقلاً عن التقرير الأممي أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي مقتل أو تشويه حوالي اثني عشر ألف طفل بين عامي 2015م و2018م، مشيراً إلى استمرار تجنيد الأطفال بواسطة المجموعات المسلحة بما فيها طالبان وتنظيم داعش الإرهابي، وتوثيق 800 هجوم على المدارس والمستشفيات.// انتهى //21:33ت م0274