عرعر 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واساختتم مركز الحي المتعلّم الثاني في عرعر أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان " تدريب معلمي تعليم الكبار، الخصائص والمفاهيم "، قدمته المشرفة التربوية لتعليم الكبار منى مدشر العنزي واستمر ثلاثة أيام .وتطرق البرنامج إلى عدة محاور أساسية من أبرزها المفاهيم الأساسية لتعليم الكبار، والخصائص النفسية والاجتماعية للكبار وطرق تعليم الكبار ووسائله.// انتهى //21:47ت م0277