عام / مركز الحي المتعلّم بعرعر يختتم برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار
الخميس 1441/2/4 هـ الموافق 2019/10/03 م واس
عرعر 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس
اختتم مركز الحي المتعلّم الثاني في عرعر أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان " تدريب معلمي تعليم الكبار، الخصائص والمفاهيم "، قدمته المشرفة التربوية لتعليم الكبار منى مدشر العنزي واستمر ثلاثة أيام .
وتطرق البرنامج إلى عدة محاور أساسية من أبرزها المفاهيم الأساسية لتعليم الكبار، والخصائص النفسية والاجتماعية للكبار وطرق تعليم الكبار ووسائله.
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21:47ت م
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