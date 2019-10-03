الخرطوم 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن التصدي للأزمة الاقتصادية يمثل أبرز أوليات الفترة الانتقالية الحالية بجانب بناء الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة إصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد والعمل على استعادة أصول الدولة المنهوبة.وأشار لدى مخاطبته بالخرطوم اليوم مؤتمر " حوار أصحاب المصلحة في السودان " الذي ينظمه برنامج أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس البريطاني-، إلى الإمكانيات والموارد التي يزخر بها السودان، مضيفًا أن سياسة الحكومة الانتقالية تقوم على بناء علاقات خارجية متينة تخدم مصلحة البلاد دون التدخل في شؤونها.وأكد عزم الحكومة الانتقالية في الاستثمار في المورد البشري، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول حققت تنمية مستدامة ومتطورة بالاستثمار في المورد البشري، بالإضافة إلى العمل في محاربة البطالة واستغلال طاقات الشباب في بناءً الوطن، كما دعا المجتمع الدولي للإسهام في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاستفادة من تجربة نادي باريس والصين في كيفية المضي إلى الأمام.// انتهى //21:49ت م0279