ظهران الجنوب 04 صفر 1441 هـ الموافق 03اكتوبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الحرجة اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك داخل المحافظة ومراكزها, ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها البلدية.وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية إلى الوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //21:51ت م0280