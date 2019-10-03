تونس 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسعقد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم اجتماعًا مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى تونس، وذلك في إطار الاستعداد لانضمام تونس لمدة سنتين كعضو غير دائم في مجلس الأمن بداية من شهر يناير 2020م.وتناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتشاور من أجل إنجاح عضوية تونس في مجلس الأمن، وإسهامها الفاعل في الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن والسلم الدولييْن.// انتهى //22:11ت م0282