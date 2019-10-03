حائل 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019ودوليادشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لدى افتتاحه ملتقى بيبان حائل أمس منصة أطلس الأعمال التي صممتها ونفذتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدعم عمليات التخطيط وقرارات الاستثمار وتنمية وبناء الأعمال التجارية.وتتيح "منشآت" الاستفادة من أطلس الأعمال عبر زيارة مراكز دعم المنشآت التابعة لها، إذ يوفر أطلس الأعمال بيانات تفاعلية مدمجة مع خارطة للمملكة تحتوي على أكثر من 4 ملايين سجل بيانات عن جميع الأعمال التجارية في المملكة أمّنت من أكثر من 5 مصادر بيانات من القطاع الحكومي والخاص.وأوضح نائب محافظ "منشآت" لقطاع مكتب الإستراتيجية بندر العبيد، أن "منشآت" تهدف من إطلاق منصة أطلس الأعمال إلى تقديم المعلومات اللازمة لرواد الأعمال والمستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على التخطيط في بناء وتنمية أعمالهم التجارية، فيما تطمح "منشآت" في المرحلة القادمة لأطلس الأعمال إلى مشاركة أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص في توفير بياناتها للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.الجدير بالذكر أن تدشين منصة أطلس الأعمال يعكس حرص "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودوليا.// انتهى //22:22ت م0284