القاهرة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق الزمالك على مضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط في المركز الثالث بجدول الدوري، بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز والأهلي صاحبي المركزين الأول والثاني، بينما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 3 نقاط في المركز السادس.// انتهى //23:16ت م0288