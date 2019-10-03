حائل 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسشاركت وزارة المالية من خلال منصة (اعتماد) الرقمية في ملتقى "بيبان حائل 2019" في نسخته السابعة الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي ومحافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أمس الأربعاء، وتستمر فعاليات الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى 05 أكتوبر 2019م، في مركز الروشن للمعارض بمدينة حائل.وعقب الافتتاح زار سمو أمير منطقة حائل جناح منصة (اعتماد) المشارك في الملتقى، وكان في استقباله كلّ من الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية نواف المسرع ومدير عام فرع الوزارة في حائل جلوي الوجعان ومدير عمليات نظام (صرف) سعد الشدي ومدير منتج في وكالة التقنية والتطوير بالوزارة راكان السليمان، حيث قدّم نواف المسرع شرحاً لأبرز الخدمات التي تقدمها منصة (اعتماد) للمستفيدين من خدمات الوزارة، بالإضافة للخدمات الجديدة التي أضيفت إلى المنصة من أجل تمكين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية بما يعزز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشروعات التنموية في المملكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي بأتمتة جميع إجراءاتها المقدمة للمستفيدين من خدماتها.وأوضح المسرع أن وزارة المالية تهدف من المشاركة في (ملتقى بيبان حائل 2019) إلى إبراز دورها في المبادرات والجهود التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق "رؤية المملكة 2030"، والتعريف بجهود المنصة التي أسهمت في توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، وكذلك الحد من تعثر المشروعات من خلال متابعتها والاطلاع على تفاصيل مراحلها وتنفيذها، كما تطرق إلى دور المنصة في زيادة الشفافية بالإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها وتنفيذ المشروعات وإنجازها.من جهته أفاد سعد الشدي أن منصة (اعتماد) هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتمكين مستخدمي المنصة من تنفيذ مشروعاتهم، حيث أسهمت المنصة في انتظام الصرف من خلال تمكين الجهات الحكومية من الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.وبين الشدي أن المنصة تتيح خدماتها لأكثر من 78 ألف مستخدم من القطاعين الحكومي والخاص، وبلغ عدد الموظفين المستفيدين من نظام (صرف) أكثر من 1.7 مليون موظف، كما قدّمت المنصة 508 آلاف عرض، و184 ألف منافسة مطروحة.تجدر الإشارة إلى أن منصة (اعتماد) الرقمية تضم (٦) خدمات أساسية هي: إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المنافسات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المنافسات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع للحقوق المالية للموظفين إلكترونيا، وإدارة المدفوعات برفع المطالبات المالية الخاصة بالمشروعات مروراً بأوامر الصرف والدفع عبر منصة اعتماد، وإدارة الإيرادات عبر نظام إلكتروني تسعى من خلاله وزارة المالية لتطوير تحصيل إيرادات الدولة غير النفطية والبحث عن أفضل الوسائل التقنية الحديثة؛ وذلك لغرض تسهيل تحصيل إيرادات الدولة وحفظ المال العام.// انتهى //23:23ت م0289