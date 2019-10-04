الأمم المتحدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسرحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فتح تحقيق بعد سقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات اليومين الماضيين في بغداد ومحافظات أخرى.وأفاد دوجاريك في إجابته على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك عن أحداث العراق بأنه يأمل في أن تضطلع الحكومة والمتظاهرون بحوار يقود إلى تخفيض مستوى التوتر، حاثًّا إياهم على الابتعاد عن العنف وتجنّب الاستخدام المفرط للقوة.وقال دو جاريك: "نأسف على فقدان الأرواح التي شهدناها في الأيام الماضية في العراق"، مشددًا على حق المواطنين في التجمّع السلمي وبحرية.// انتهى //00:43ت م0299