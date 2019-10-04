الرياض 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واسنفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار معالي الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من أحد الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان معالي الوزير.وأكد في بيان صحافي لوكالة الأنباء السعودية أن موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.وتحتفظ وزارة النقل في حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة .// انتهى //01:03ت م0300