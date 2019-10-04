واشنطن 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واستباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر، وسط قلق متزايد بشأن الرسوم الجمركية، في أحدث علامة على أن التوترات التجارية تقلص الزخم الاقتصادي.وقال معهد إدارة التوريدات اليوم: إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات هبط إلى 52.6 الشهر الماضي، وهى أدنى قراءة منذ أغسطس 2016م، من 56.4 في أغسطس.وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أمريكا.وأكد معهد التوريدات أن مؤشره لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هوى في سبتمبر إلى أقل مستوى منذ يونيو 2009م .وأشار إلى أن التقديرات لنمو أكبر اقتصاد في العالم للربع الثالث منخفضة عند 1.3 بالمئة على أساس سنوي، فيما نما الاقتصاد بوتيرة بلغت 2.0 بالمئة في الربع الثاني متباطئا من معدل بلغ 3.1 بالمئة في الربع الأول.// انتهى //03:39ت م0302