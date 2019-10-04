حائل 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 واستشارك إمارة منطقة حائل بجناح تعريفي ضمن المعرض المصاحب لملتقى بيبان حائل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت) الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز امير منطقة حائل امس في مركز الروشن للمعارض بحائل.واطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على جناح الإمارة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد على الجناح الذي يقدم فيه عدد من موظفي الامارة خدمات تعريفية للزوار عن الخدمات التقنية والإدارية وآليات الدعم التي تقدم لمراجعي الإمارة بشكل عام ولرواد ورائدات الأعمال متى ماتقدموا للإمارة بطلبات تخص مشاريعهم الحالية والمستقبلية .يذكر أن ملتقى "بيبان" الذي يستمر لمدة اربعة ايام يُعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، حيث تتكامل الإدارات الحكومية ذات العلاقة لتمكين رواد ورائدات الأعمال من النجاح في مشاريعهم وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة،// انتهى //03:48ت م0303