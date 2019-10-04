الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبيوزير الطاقة: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفطتركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس محميتي الإمام عبدالعزيز والإمام تركي الملكيتينالمملكة تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونيةالنقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرقالبحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهنمشروع "مسام" ينتزع 752 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبرهيرفي يختار 24 لاعباً في قائمة الأخضر استعداداً لمواجهتي سنغافورة وفلسطينرؤساء أركان دول مجلس التعاون: الاعتداء على أيٍّ من دول المجلس يعد اعتداء على دول المجلس كافةالإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدوليةمصر تعلن خفض أسعار الوقودالبرلمان الأوروبي: لا نستطيع القبول بمقترحات جونسون في هيئتها الحاليةوفد من كوريا الشمالية يصل إلى السويد لإجراء محادثات مع أميركاترمب يؤكد عزمه استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية رغم التجربة الصاروخية«البنتاجون»: لا دليل على إطلاق صاروخ كوريا الشمالية من غواصة// يتبع//06:08ت م0003