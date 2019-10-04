عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لمحمد بن زايد وحمدان بن زايد في وفاة الكتبي
وزير الطاقة: المملكة جاهزة للوفاء باحتياجات العالم من النفط
تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس محميتي الإمام عبدالعزيز والإمام تركي الملكيتين
المملكة تؤكد أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
النقل تنفي اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق
البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن
مشروع "مسام" ينتزع 752 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر
هيرفي يختار 24 لاعباً في قائمة الأخضر استعداداً لمواجهتي سنغافورة وفلسطين
رؤساء أركان دول مجلس التعاون: الاعتداء على أيٍّ من دول المجلس يعد اعتداء على دول المجلس كافة
الإماراتي هزاع المنصوري يعود إلى الأرض في ختام رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية
مصر تعلن خفض أسعار الوقود
البرلمان الأوروبي: لا نستطيع القبول بمقترحات جونسون في هيئتها الحالية
وفد من كوريا الشمالية يصل إلى السويد لإجراء محادثات مع أميركا
ترمب يؤكد عزمه استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية رغم التجربة الصاروخية
«البنتاجون»: لا دليل على إطلاق صاروخ كوريا الشمالية من غواصة
// يتبع//
06:08ت م
0003