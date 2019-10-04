وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فوق هام السحب وإن كنتِ ثرى): فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى، مجدك لقدام وأمجادك ورى، يشهد لها التاريخ من خلال الأدوار الفاعلة في دعم الاستقرار والأمن والأمان والإنجازات، منذ توحيدها على يد المؤسس -طيب الله ثراه- وهي تسير بقوى ثابتة، وطن الوئام ورسالة السلام الذي تعجز كل العواصف والرياح عن إخضاعه، فلم يكن المؤسس شخصاً عادياً بل أسطورة وبطلاً عالمياً حطم المستحيل.وأشارت الى أن مميزات هذا الوطن كثيرة أعجز عن حصرها، يكفيها أنها أصبحت بفضل الله ثم بفضل المؤسس صمام الأمان، وبوصلة العقل داخل المنظومة الدولية لما تملك من القدرات والخصائص التي تؤهلها لأن تكون لاعباً قوياً في صناعة القرار العالمي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.وبينت أن العالم كله يعرف بأنها صوت الحكمة داخل المنظمات الدولية المسؤولة عن ضبط المنظومة العالمية ضمن توازنات تحقق الأمن والرفاهية.وأكدت على أن تسعة وثمانون عاماً حافلة بالإنجازات والمبادرات ترجمها المؤسس على أرض الواقع، بدأت بخطوة تاريخية تمخضت عن بصيرة أدركت ما سيكون عليه العالم مستقبلاً، فكانت المبادرة الأولى عام 1945م حينما انضمت إلى هيئة الأمم المتحدة لتصبح المملكة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة المنصة العالمية لكل دول العالم.وأضافت : وتتتابع الشواهد لتثبت أن عضوية المملكة كانت من أهم الإنجازات التي حققتها الأمم المتحدة، سواء على مستوى الحكمة السياسية، أو صناعة القرار الاقتصادي، أو من خلال الدعم المادي لصناديق حققت إنجازات لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، وسببها عضوية المملكة.ونوهت الى أن المملكة تحتل المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية على مستوى العالم، وسابع أكبر مانح للمساعدات الإنسانية، وهي الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.وأشارت الى أن أبرز الشواهد على حكمة القيادة تبني السياسات المحافظة على استقرار أسعار الطاقة، إنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي ولا ننسى التبرع السخي بمبلغ 300 مليون دولار.وأعتبرت أن منظمة أوبك التي تبنتها المملكة لوقف نزيف المنافسة، تبنت للمرة الأولى نظام الإنتاج عن طريق الحصص، مع بقاء السعودية المنتج المرجح الذي يخفض أكثر من الباقين وما ذلك إلاّ دليل قاطع على الثقة الكبيرة بقيادتنا حفظهم الله. في اجتماع منظمة أوبك في لندن.وأكدت على أن من أهم اهتماماتها القضية الفلسطينية، ولا ننسى غزو الكويت، وحرب البوسنة والهرسك، والآن وبدافع ديني ووطني تأمين الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.وشددت على ان المملكة مؤسساً لعدد من المنظمات في صناعة القرار الدولي مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، الاتحاد البرلماني الدولي ورابطة العالم الإسلامي. ولثقل المملكة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي أصبحت عضواً في مجموعة الدول العشرين وتحتل السعودية المرتبة السابعة عشرة بين هذه الدول.واختتمت : اليوم تحت قيادة الملك سلمان وولي عهده تستمر مسيرة المجد من أفضل لأفضل.// انتهى //06:09ت م0006