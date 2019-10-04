حائل 05 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 واسعقدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت "امس لقاء الإعلام الريادي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود،نائب أمير منطقة حائل، وذلك بالتزامن مع فعاليات ملتقى بيبان حائل، حيث تناول اللقاء أبرز الاحتياجات والفرص الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، كذلك أبرز المشاريع التنموية للفترة القادمة، والإمكانات المحفزة للاستثمار والمعوقات في مجال السياحة والبيئة في المنطقة وأخيراً الدور الإعلامي وآثاره في المنطقة.وشارك في اللقاء محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المهندس صالح الرشيد و وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار عبد السلام المانع الذي تناول جهود الوزارة لتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، وتطرق خلال الحوار مع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة إلى أبرز فوائد الرهن التجاري للمنشآت الناشئة، وعرف بنظام الشركات المهنية الجديد، وأهمية نظام التجارة الالكترونية.كما شارك في اللقاء وكيل محافظ هيئة الزكاة والدخل للعمليات عبدالله السدحان الذي عرج على أبرز البرامج المخصصة لمنطقة حائل التي تقوم عليها الهيئة في المنطقة لدعم المشاريع الصغيرة.وأشار من جهته نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم إلى الخطط الجاري تنفيذها في المنطقة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور المنطقة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، وصورة أصحاب الأعمال لدى المجتمع والإعلام في منطقة حائل.وتناول امين منطقة حائل المهندس إبراهيم ابو راس من جانبه أبرز المعوقات النظامية والقانونية والإدارية التي تم التغلب عليها لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتأثير الخدمات الحكومية الموحدة على انجاز أعمال أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.فيما تحدث بدوره وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي عن أكثر المشاريع التنموية التي يُقبل عليها رواد الأعمال في منطقة حائل، وأبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في المنطقة، وكيفية يتم التغلب عليها.هذا وقد شارك في اللقاء عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجمع من المهتمين.وتهدف مبادرة الإعلام الريادي التي أطلقتها "منشآت" إلى بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، كذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدرو حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي.// انتهى //07:50ت م0011