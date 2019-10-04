طرابلس 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، عقدا بمقر البعثة في العاصمة التونسية اجتماعا مع وفد ضم أعضاء من مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.وأوضحت البعثة فى بيان لها اليوم ، أن سلامة اطلع وفد مجلس النواب الليبي على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا في برلين ونيويورك.وتطرق الاجتماع إلى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي.ويجري سلامة هذه الأيام مشاروات مكثفة في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الألمانية برلين ضمن خطته الرامية لوقف القتال في طرابلس وإحياء العملية السياسية التي توقفت منذ الرابع من أبريل.// انتهى //09:10ت م0012