بيروت 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت في بعبدا أن حق التظاهر لايعني حق الشتيمة وحرية الإعلام لاتعني حرية اطلاق الشائعات المغرضة.ونقلت الصحف عن حاكم مصرف لبنان قوله إن الفرق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة لطالما كان قائمًا وأحيانًا كان سعر الدولار أقل أو أكثر لدى الصيارفة من المصارف ومنذ يونيو زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف.وفي الشأن العراقي ركزت صحف الخميس على سقوط 30 قتيلاً من المدنيين بالإضافة إلى أكثر من ألف جريح في صدمات مع قوات الأمن والتي وقعت في خضم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في البلاد بسبب تردي الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.وأخبرت عن إعلان مجموعة عمل البرلمان الأوروبي أن المقترحات البريطانية الجديدة بخصوص خروجها من الاتحاد الأوروبي لا تمثل أساسا لاتفاق.// انتهـى //09:28ت م0013