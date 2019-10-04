القاهرة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة جهود حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي سيعقده اليوم وزراء المياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم، للإقرار مواضع الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.ونشرت صحف الجمعة إدانة رؤساء أركان مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الذي عقد بالرياض، استخدام بعض أجواء الدول الأعضاء لتنفيذ هجمات الشهر الماضي على البنية التحتية لشركة أرامكو السعودية.وعرجت على الوضع في الأراضي العراقية، مبرزة مقتل 31 شخص في المظاهرات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي في مدن العراق احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع والتدخلات الإيرانية.وأفادت عن موصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية حصارها والتدخل في شؤون المسجد الإبراهيمي، واقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة من شرطة الإسرائيلية، واعتقال 12 فلسطينيًا خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله.وأشارت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى أن اللجنة الدستورية السورية ستبدأ اجتماعاتها في 30 من الشهر الجاري كبداية لطريق إصلاح دستوري يرتقي إلى تطلعات السوريين.// انتهى //10:39ت م0021