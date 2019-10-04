ليما 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسعين رئيس البيرو مارتن فيزكارا ، الليلة الماضية ، حكومة جديدة تضم تسعة وزراء جدد ، وذلك بعد ثلاثة أيام على حله البرلمان ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.وتتألف هذه الحكومة الجديدة من 19 وزيراً بينهم ثماني نساء.وبين الوزراء غوستافو ميزا كوادرا الدبلوماسي والسفير السابق في الأمم المتحدة الذي كلف بحقيبة الخارجية.وكان الرئيس فيزكارا أعلن في خطاب بثه التلفزيون يوم الثلاثاء الماضي حل البرلمان للمرة الأولى منذ 1992، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 26 يناير.// انتهى //10:46ت م0023