عام / " الأرصاد " تنبه من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
المدينة المنورة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر والمهد ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.
// انتهى //
10:46ت م
0024