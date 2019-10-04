الخرطوم 5 صفر 1441 هـ الموافق 4 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن التصدي للأزمة الاقتصادية يمثل أبرز أولويات الفترة الانتقالية الحالية بجانب بناء الاقتصاد الوطني وإعادةهيكلة اصلاح مؤسسات الدولة و تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والعمل على استعادة اصول الدولة المنهوبة.وركزت الصحف على صد القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوب البلاد.وعرجت على تحذير ممثلون عن البابا فرنسيس ودائرة الأوقاف في القدس، أمس من المس بالوضع القائم في المدينة المقدسة، مؤكدين أسس التعايش بين الديانات، ودعم الحفاظ على الوضع القائم للمقدسات في المدينة، بحسب بيان للأوقاف.ونقلت عن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أمس قوله، أن منفذ هجوم الطعن الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في مقر شرطة العاصمة باريس كان موظفاً مدنياً هناك.// انتهى //10:52ت م0026