وادي الدواسر 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واستشارك إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، في اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، حيث يقام هذا العام تحت شعار " المعلمون الشباب: مستقبل المهنة".وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد العُمري أن جميع المدارس التابعة للإدارة ستنفذ العديد من الفعاليات احتفاءً بهذه المناسبة إدراكاً منها للرسالة السامية التي يحملونها والجهودالكبيرة التي يبذلونها في بناء الأجيال من خلال عددٍ من البرامج والأنشطة الطلابية المتنوعة بدءا من الأحد القادم ولمدة اسبوع من خلال برامج الإذاعة المدرسية بالصف الصباحي، وتكريم عدد من المعلمين والمعلمات ممن يمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات التعليمية والتربوية خلال مسيرتهم التعليمية.// انتهى //11:17ت م0027