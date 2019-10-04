إسلام آباد 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسسلطت الصحف الباكستانية اليوم اهتمامها على زيارة وفد حركة طالبان الأفغانية إلى باكستان لبحث عملية السلام الأفغانية مع الجانب الباكستاني.واهتمت بتأكيد باكستان وحركة طالبان الأفغانية على أهمية الاستئناف المبكر لعملية السلام الأفغانية.وأشارت إلى إبداء باكستان أملها في نجاح عملية السلام الأفغانية، مع تأكيدها بأن الحوار هو الحل الأمثل والوحيد للأزمة الأفغانية.وتناقلت رفض القيادة العسكرية الباكستانية للتهديدات التي أطلقها قائد الجيش الهندي ضد باكستان، حيث اعتبرتها باكستان تصريحات غير مسؤولة.وتطرقت إلى تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع ماليزيا في مجالات الاقتصاد والتجارة.وتابعت الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان لاحتواء حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي خطير.وعرجت على إعلان رئيس حزب جمعية علماء الإسلام الشيخ فضل الرحمن عن بدء مسيرة احتجاجية ضد الحكومة في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي.// انتهى //11:44ت م0030