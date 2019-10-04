عمّان 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتي تناولت علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآليات توسيع التعاون الثنائي في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والدفاعية منها، إضافة لآخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والازمة السورية.واهتمت بانعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله، والذي تناول جملة من القضايا أبرزها الدعوة لإجراء انتخابات عامة، التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني في خطابه بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ونشرت قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، بتنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.وسلطت الضوء على الاحتجاجات في العراق وارتفاع حصيلة القتلى إلى 29 شخصا، خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.// انتهى //12:31ت م0031