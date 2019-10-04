عمّان 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.24% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1828.0 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.6 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 4.9% فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29.6 مليون دينار أردني، مقارنة مع 28.2 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 24.5 مليون سهم، نفذت من خلال 10909 صفقة.// انتهى //12:39ت م0032