تونس 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسألقى الأمن التونسي القبض على إرهابيين إثنين في مدينتي جمال وسجنان شرق وشمال تونس.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين، أن أحد الإرهابيين كان يعتزم تنفيذ عملية تفجير بواسطة عبوة ناسفة يتم التحكم بها عن بعد ، مشيراً إلى أن هذا الإرهابي بايع تنظيم "داعش" الإرهابي ويتواصل مع عدد من الإرهابيين المتواجدين خارج تونس.// انتهى //12:55ت م0033