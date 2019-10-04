عام / ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في جمهورية مالي إلى 38 جنديًا
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
باماكو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مسلحين على معسكرين للجيش المالي الأسبوع الماضي، إلى 38 جنديًا.
وأكد وزير الدفاع المالي ابراهيما داهيرو دمبيلي اليوم ، أنه فخور بشجاعة الجنود الذين واجهوا الإرهابيين.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 25 جنديًا وفقدان 6 في هذا الهجوم الذي وقع حول معسكر بوليكسي وموندورو وسط البلاد.
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12:57ت م
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