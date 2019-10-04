باماكو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا هجوم مسلحين على معسكرين للجيش المالي الأسبوع الماضي، إلى 38 جنديًا.وأكد وزير الدفاع المالي ابراهيما داهيرو دمبيلي اليوم ، أنه فخور بشجاعة الجنود الذين واجهوا الإرهابيين.وكانت الحكومة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل 25 جنديًا وفقدان 6 في هذا الهجوم الذي وقع حول معسكر بوليكسي وموندورو وسط البلاد.// انتهى //12:57ت م0034