عام / سفير المملكة لدى بوركينا فاسو يلتقي أمينة المظالم في الجمهورية
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
واقادوقو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، الليلة الماضية ، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة واقادوقو، معالي أمينة المظالم في جمهورية بوركينا فاسو ، سارة سيريمي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو، وسٌبل تعزيزها في المجالات كافة وخصوصاً في المجال القضائي .
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13:13ت م
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