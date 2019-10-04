واقادوقو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، الليلة الماضية ، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة واقادوقو، معالي أمينة المظالم في جمهورية بوركينا فاسو ، سارة سيريمي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو، وسٌبل تعزيزها في المجالات كافة وخصوصاً في المجال القضائي .// انتهى //13:13ت م0036