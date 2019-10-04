تونس 5 صفر 1441 هـ الموافق 4 أكتوبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها عن الكلمة التي سيتوجه بها الرئيس التونسي محمد الناصر إلى الشعب التونسي خلال الساعات القادمة والتي قالت إن محورها الرئيسي سيتعلق بمبادرة لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي وخوض غمار الانتخابات التشريعية خلال اليومين القادمين.ونقلت إعلان القوات البحرية الليبية إنقاذها قرابة 7 الآف مهاجر قبالة سواحل البلاد خلال التسعة أشهر الماضية ، مؤكدة أن ليبيا مازالت تعاني من الفوضى الأمنية باعتبارها نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن فرص عمل في أوروبا .وأبرزت صحف الجمعة إقليميا تواصل الاحتجاجات في العراق في ضوء ارتفاع عدد القتلى إلى 18 قتيلا ،مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية قطعت الطرق الرئيسية بين الأحياء في العاصمة بغداد في وقت رفضت فيه بعض المناطق الاستجابة لحضر التجول الذي فرضته الحكومة العراقية .دوليا ركزت صحف تونس على مقتل 4 أشخاص في هجوم بسكين على مركز للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس ، مشيرة إلى أن المهاجم الذي نفذ العملية كان من بين القتلى .// انتهى //13:48ت م0038