الرباط 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بانشغال الطبقة السياسية في المغرب، بقرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الحكومة الحالية، والذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه اليوم في اجتماع اللحنة المركزية للحزب، مشيرة في الوقت ذاته إلى مختلف التكهنات بخصوص التعديل الحكومي المقبل.وتطرقت الصحف إلى انطلاق الحملة الانتخابية في تونس ،استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مبرزة أن التنافس في هذه الدورة الثانية يجري بين المرشح المستقل قيس سعيد ،الذي حضي بدعم حركة النهضة، ونبيل القروي الموقوف، والذي قطع الطريق أمام أي تحالف مستقبلي مع حركة النهضة في حال فوزه في الاقتراع.وسلطت الضوء على الأوضاع المتوترة في العراق ،الذي شهد أمس مزيداً من المسيرات والاحتجاجات الشعبية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، لافتة إلى أن حصيلة ثلاثة أيام من الاحتجاجات سجلت سقوط 18 قتيلاً خلال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.وأخبرت الصحف عن تمكن البحرية الليبية من إنقاذ قرابة سبعة الآف مهاجر غير شرعي بالبحر الأبيض المتوسط خلال التسعة أشهر الماضية، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 190 مفقوداً.// انتهى //13:51ت م0039