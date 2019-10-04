تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة تبوك أمس, في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن من خلال زيارة المرضى المسنين بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك, بمشاركة عدد من منسوبي الفرع.وأوضح مدير فرع المنطقة عبدالرحيم بن عبدالله العطوي, أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من القيم والثوابت الإسلامية الداعية إلى رعاية كبار السن والعناية والاهتمام بهم، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، ومساندتهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم, مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة التي دأب الفرع على تنظيمها لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع كافة، كما قدم خلال الزيارة العديد من الهدايا للمرضى المنومين .// انتهى //14:52ت م0047