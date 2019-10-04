الزلفي 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الزلفي أمس, دورة في التحضير لاختبار القدرات العامة موجهة لطلاب وطالبات الصف الثاني والثالث الثانوي شارك فيها أكثر من 400 طالب وطالبة.وتناولت الدورة مجموعة من إستراتيجيات الحل الخاصة باختبارات القدرات وبعض مفاتيح الحل التي توصل الطالب أو الطالبة إلى الإجابة الصحيحة ، ومهارات التفكير، واستعراض مجموعة من النماذج والتجارب الناجحة السابقة لبعض الطلاب والطالبات.ويأتي تنظيم هذه الدورة انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع، وحرصها على توجيه الطلاب والطالبات إلى أفضل الطرق التي تمكنهم من رفع معدلاتهم في اختبار القدرات.// انتهى //14:55ت م0049