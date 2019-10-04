ثقافي / تعاوني روضة هباس ينفذ برنامج "الطاولة الدعوية" بجامع العزيزية
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
رفحاء 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس
نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس اليوم, برنامج "الطاولة الدعوية" لتوزيع المواد الدعوية للجاليات، وذلك بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمركز .
وأوضح المكتب أن الهدف من البرنامج هو إيصال الدعوة الإسلامية ، وذلك عبر توزيع عدد من الكتيبات للجاليات المتواجده عن الإسلام والإيمان والعقيدة الوسطية .
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14:56ت م
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