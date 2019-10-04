رفحاء 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس اليوم, برنامج "الطاولة الدعوية" لتوزيع المواد الدعوية للجاليات، وذلك بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمركز .وأوضح المكتب ‏أن الهدف من البرنامج هو إيصال الدعوة الإسلامية ، وذلك عبر توزيع عدد من الكتيبات للجاليات المتواجده عن الإسلام والإيمان والعقيدة الوسطية .// انتهى //14:56ت م0051