جيزان 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة التي تنفذها غرفة جازان بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكليات التقنية ولجان التنمية عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة تحت شعار "مكّن لمستقبل زاهر" 3200 شاب وفتاة في جازان.وعززت المبادرة أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنموية ، وسعيها لتمكين وتأهيل الشباب والفتيات وتأهيلهم لسوق العمل ، والحد من البطالة ورفع معدلات التوطين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بالتوطين ، وفقا لرؤية المملكة 2030.ونجحت المبادرة التي حققت الهدف من تنفيذها في تأهيل 3200 شاب وفتاة من مختلف محافظات المنطقة البالغ عددها 16 محافظة بواقع 200 شاب وفتاة لكل محافظة ، في مجالات التدريب والتوظيف في عدد من المجالات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ، ورفع المستوى التدريبي لدى الكوادر الوطنية ،كما حققت هدفها في إنشاء قاعدة بيانات على المنصة الالكترونية بموقع الغرفة تحتوي على جميع تفاصيل وبيانات المتدربين والشواغل الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص التي يتم حصرها من قبل لجنة التوطين بالمنطقة لتوجيه الشباب والفتيات لشغلها.وتعكس المبادرة التوجهات التي تبذلها الدولة خلال هذه المرحلة لتنظيم سوق العمل وتطويره بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة للسعوديين ، بما يبرز الجهود المبذولة في برامج تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية الهادفة الى توطين الوظائف في المنشآت المختلفة والعمل على دعم مسارات وبرامج التدريب والتأهيل والتطوير ، ومنها توطين عددا من المهن.وتضمنت المبادرة الإعلان عن خطط مرحلية لتوطين المزيد من المهن والوظائف في المحافظات كافة منذ انطلاقها خلال التسعة الأشهر الماضية على تدشينها وتحقيق الهدف المنشود بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالتوطين في منطقة جازان التي تتطلع الى مستقبل زاهر بأذن الله في تنفيذ المزيد من النجاحات والتقدم لتحقيق رؤية المملكة.// انتهى //15:17ت م0052