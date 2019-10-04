تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضبا أمس, محاضرة توعوية بعنوان "كيفية استخدام الطفايات وأخطار الكهرباء" للطلاب والمعلمين بمدارس المحافظة , شملت شرحاً عملياً عن كيفية استخدام طفايات الحريق، وطرق إخلاء الطلاب في حالة نشوب الحريق، وإجراءات السلامة العامة، ضمن حملة السلامة " وعيكم ..نجاة " التي أطلقتها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بتبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة, وتستهدف في هذه المرحلة المنشآت التعليمية.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى المخاطر المحيطة من ضمنها المخاطر المنزلية ومخاطر المجازفة أثناء هطول الأمطار والسيول.كما تهدف للوقوف على دور المتخصص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والشقق المفروشة, ودور الإيواء ، من خلال تنفيذ عدة برامج جرى تحديدها بعناية مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية وفق الخطة التي وضعتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة التي تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.// انتهى //15:20ت م0053