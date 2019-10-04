المدينة المنورة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واساختتمت بالمدينة المنورة أمس, الدورة التدريبية "دليل إدارة الكارثة الأساسية والمتقدمة" التي استهدفت منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي, وكوادر الإدارات الرئيسية والمراكز الإسعافية, والمتطوعين والمتطوعات في هذا القطاع بالمنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي, أن هذه الدورة التخصصية التي نظمها "الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر" على مدى ستة أيام تأتي حرصاً من هيئة الهلال الأحمر السعودي على الإعداد الجيد والجاهزية الكاملة وتطوير أداء العاملين والمتطوعين على نحو مستمر لمواجهة أي طارئ يحدث - لاسمح الله - والتعامل معه وفق المعايير والتدابير العالمية من إدارة ونظره مستقبلية تتوافق مع أحدث التجهيزات والمهام المتقدمة في مجال الطب الطارئ والأزمات والكوارث.// انتهى //15:32ت م0054