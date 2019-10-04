نجران 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة, عدداً من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2019م، الذي يأتي بعنوان "عطاء المعلم مستقبل الوطن".وأوضح مدير إدارة تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، أن المعلمين يحظون باهتمام وعناية من القيادة, مشيراً إلى أن دور وجهود المعلم والمعلمة لهما الأثر الكبير في توجيه النشء وبناء مهاراته لتواكب رؤية الوطن ٢٠٣٠، إضافة لتحصين فكر الطالب والطالبة وتنمية وعيهم الفكري.// انتهى //15:33ت م0055