الباحة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, البرنامج التدريبي "إرشاد أفراد المجتمع و الهيئات الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة", بحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الباحة علي بن عوضه, ومشاركة 28 متدرباً , وذلك في مركز التدريب التربوي بوادي العلي.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الباحة حسين علي دماس, أن هذه البرامج تسعى من خلالها إدارة التدريب والابتعاث لتطوير العمل والتعليم وتسخير جميع الإمكانيات لمعلمي هذه الفئة من خلال تقديم برامج نوعية تستهدف معلمي وقادة والمرشدين في مدارس ومعاهد المنطقة وممثلي من المجتمع والجهات الحكومية لرفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية وتحسين نواتج التعلم في معاهد وبرامج التربية الخاصة وتوفير بيئات تعلم مهنيه داعمة ومحفزة.// انتهى //15:47ت م0059