نجران 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأقامت جامعة نجران أمس ممثلة في كلية التربية للبنات، ورشة عمل بعنوان " كيفية اجتياز المقابلة الشخصية"، وذلك على مسرحة الكلية.وتطرقت الورشة إلى بعض المحاور، تمثلت في الاستعداد و التجهيز للمقابلة الشخصية، وأهم الأسئلة المطروحة بها، وكذلك كيفية النجاح فيها، والاهتمام بالمظهر الخارجي أثناء المقابلة.وهدفت الورشة إلى تدريب الطالبات المشاركات على أهم المعارف والمهارات اللازمة لاجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.// انتهى //15:50ت م0060