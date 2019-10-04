عام / جامعة نجران تقيم ورشة عمل بعنوان "اجتياز المقابلة الشخصية"
الجمعة 1441/2/5 هـ الموافق 2019/10/04 م واس
نجران 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس
أقامت جامعة نجران أمس ممثلة في كلية التربية للبنات، ورشة عمل بعنوان " كيفية اجتياز المقابلة الشخصية"، وذلك على مسرحة الكلية.
وتطرقت الورشة إلى بعض المحاور، تمثلت في الاستعداد و التجهيز للمقابلة الشخصية، وأهم الأسئلة المطروحة بها، وكذلك كيفية النجاح فيها، والاهتمام بالمظهر الخارجي أثناء المقابلة.
وهدفت الورشة إلى تدريب الطالبات المشاركات على أهم المعارف والمهارات اللازمة لاجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
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15:50ت م
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