تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة أمانة التعليم وبالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث أمس، البرنامج التدريبي " إدارة التغيير وفق رؤية 2030" مستهدفاً 29 متدربة من مديرات الإدارات النسائية ورئيسات أقسام الشؤون التعليمية بالمحافظات.وتناول البرنامج الذي قدمته المشرفة فاطمة البلوي محاور عدة تضمنت لماذا التغيير وأدوات التغيير ونماذج التغيير وإدارة التغيير والثقافة والتغيير بالإضافة إلى دور القيادة في دفع التغيير.وأوضح مدير أمانة تعليم تبوك موسى الحربي أن البرنامج يأتي ضمن خطة التدريب بالأمانة للعام الحالي ويهدف إلى رفع كفاءة قائدات العمل بالإدارات والأقسام إكسابهن مهارة القيادة التحويلية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 , مؤكداً أهمية دور القيادة في إحداث التغيير المطلوب من خلال اتصافها بالإيجابية والتفاعل والقدرة على وضع خطط التغيير وآلية تطبيقها وحماية مؤسسته من آثار التغيير من خلال اتباع طرق في تقييم الأفراد وإشراكهم في إحداث التغيير.// انتهى //15:50ت م0061