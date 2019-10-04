نجران 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأقامت إدارة الموهوبات بتعليم نجران أمس، لقاءً تعريفياً عن المشروع الوطني للإبداع العلمي "إبداع" ورفع المشاريع 2020م، بحضور ١٨ منسقة موهبة لمرحلتي المتوسطة والثانوية، وذلك في مقر الإدارة.وتناول اللقاء كيفية تدريب الطالبات على البحث العلمي وإكسابهن مهاراته وتطوير مواهبهن، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمامهن، وتنمية روح الإبداع لديهن في المجالات العلمية.وتطرق اللقاء لشرح خطوات التسجيل في المشروع الوطني "إبداع" والنماذج المستخدمة بالمشروع، ورفع المشروعات قبل إغلاق الموقع.وأكدت مديرة إدارة الموهوبات فاطمة آل مستنير , ضرورة الاهتمام بمرحلة تدريب الطالبات والرفع بتقرير كامل بعد الانتهاء من التدريب، ومهام المنسقة ودورها في نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين الطالبات، والاستمرار بتنفيذ البرامج الإثرايئة لرعاية الطالبات بالمدرسة.// انتهى //15:52ت م0062