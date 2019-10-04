بيروت 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واساستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبكين، بحضور مبعوث الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان .وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما التقى الرئيس الحريري في وقت لاحق، السفير المصر لدى لبنان، نزيه النجاري، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// إنتهى //15:57ت م0063