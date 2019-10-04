الطائف 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بعد غد, بـ "اليوم العالمي للمعلم" بعنوان "المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة" من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور المعلم ورسالته التربوية.وقال المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي: "نحتفي في الإدارة العامة للتعليم بهذه المناسبة العزيزة على الميدان التربوي خاصة وللمجتمع كافة ونحن نعلم أن إنجازات المعلم لا يمكن إحصاؤها، ونواتجها في هذا الوطن كانت محل فخر لقادة هذه البلاد الطاهرة، ونطمح للمزيد في ظل تقدّم المملكة نحو الرؤية الطموحة 2030، مبينا أن كل ما يتحقق للطلاب والطالبات مكان اعتزاز للجميع ومحل تقدير واهتمام، مؤكدا العمل على تهيئة السبل المعززة لأدائهم، وتوفير الأجواء المناسبة.وحث اللهيبي المعلمون والمعلمات، على الاستمرار في العطاء والحرص على اكتساب الخبرات لتكون إضافة في تحصيلهم المهني، وعونًا في أداء رسالتهم.// انتهى //17:09ت م0069