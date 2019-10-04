بيروت 5 صفر 1441 هـ الموافق 4 أكتوبر2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22% أي ما يعادل 2 نقطة، ليقفل عند مستوى 782.14 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 74 ألفاً و581 سهماً، بقيمة 111 ألفاً و408 دولاراً أميركية، نفّذت من خلال 15 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و725 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و708 ألف دولار لجلسة التداول السابقة .// انتهى //17:27ت م0071