حائل 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسأكّد نائب محافظ منشآت للتواصل محمد بن محمود البلوي, أن ملتقى بيبان في ثالث أيّامه يحظى بتميّزٍ فريدٍ من نوعِهِ حيث يُقام في منطقةٍ تتميّز بجغرافيّتها التي تهيئ عددًا من الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات أعمال المنطقة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأوضح البلوي أن "منشآت" تَحضر في هذا الملتقى بجميع مبادراتها وأنشطتها الممكّنة والداعمة بدورها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تشارك عددٌ من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة التي تهيّئ لروّاد ورائدات الأعمال حلولًا تقنية وتمويلية وتوفر مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال.وقدم نائب محافظ منشآت للتواصل الشكر الجزيل لإمارة منطقة حائل ولدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التجارة ولغرفة حائل وللجهات المُشاركة في إنجاح هذا الملتقى, مبينا أن منشآت تعمل بالتشارك مع الجهات الداعمة على تحقيق وتلبية تطلّعات رواد ورائدات أعمال المنطقة وإلى الراغبين في مزاولة أنشطةٍ تجاريةٍ مُستقبلًا.يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وقّعت على هامش ملتقى بيبان عددًا من الاتفاقيات مع قطاعاتٍ مُختلفةٍ لتُسهم بدورها في تنمية القطاعات والمجالات المتنوّعة.// انتهى //17:36ت م0072